Governo Daniela Santanché si è dimessa

Oggi a Roma si sono verificate le dimissioni di Daniela Santanché dal governo. La notizia ha suscitato un’attenzione diffusa tra i politici e gli addetti ai lavori, mentre l’atmosfera nei corridoi istituzionali si è fatta più tesa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, e le ragioni dietro le dimissioni non sono state rese pubbliche.

Nei palazzi romani oggi l’aria è pesante, di quelle che fanno abbassare la voce anche ai più navigati. Riunioni lampo, telefoni che squillano senza sosta, facce tirate nei corridoi. E una frase che rimbalza ovunque, come un avvertimento: “serve senso di responsabilità”. Ma chi dovrà fare davvero un passo indietro? >> Chi è la prof accoltellata da uno studente La giornata è scivolata in fretta dal nervosismo alle manovre vere e proprie. Dopo lo scossone del referendum sulla giustizia, a Palazzo Chigi si parla di linea dura e di un’esigenza: blindare la tenuta del governo. Il punto è che, stavolta, non basta una smentita o un comunicato di routine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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