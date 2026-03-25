L'ultimo evento della stagione 2025-2026 del Forlimpopoli Folk Club presenta un concerto dedicato alla nyckelharpa, uno strumento musicale tradizionale svedese. La serata propone un percorso che spazia dalla musica antica europea alle influenze della tradizione scandinava, offrendo ai partecipanti un’esperienza sonora che abbraccia diversi secoli e culture. La serata si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza la presenza di nomi propri coinvolti.

Un viaggio musicale che attraversa i secoli e le culture europee segna l’ultimo appuntamento della stagione 2025-2026 del Forlimpopoli Folk Club. Sabato 28 marzo, alle 21, la Chiesa di San Pietro Apostolo ospiterà un concerto dedicato alla nyckelharpa, strumento antico e affascinante, protagonista di un progetto nato dalla collaborazione tra il Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini e la Scuola di musica popolare di Forlimpopoli. L’evento rappresenta anche il concerto di esame del Corso singolo di nyckelharpa, un unicum nel panorama italiano, avviato due anni fa e guidato dal docente Marco Ambrosini, figura di riferimento internazionale per questo strumento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Dalla tradizione scandinava alla musica antica: la nyckelharpa chiude la stagione del Folk Club

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