Frattesi via dall’Inter? Braccio di ferro con la Juve per la formula ma la Turchia è in agguato! Le ultime da Romano e da Moretto

Si intensifica la trattativa per il trasferimento di Frattesi dall’Inter, con un confronto tra Juventus e club attuale sulla modalità di cessione. Mentre le negoziazioni proseguono, anche la Turchia rimane una possibile destinazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti provenienti da Romano e Moretto, per comprendere meglio la situazione e le opzioni in campo.

Il futuro di Davide Frattesi appare sempre più lontano da Milano. Il centrocampista della Nazionale, che fatica a trovare continuità, è destinato a lasciare l' Inter già nella finestra di gennaio. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, però, c'è un ostacolo significativo sulla strada verso Torino. La Juventus ha sondato il terreno proponendo un prestito iniziale con diritto di riscatto, ma la dirigenza della Beneamata non gradisce questa soluzione: il club di Viale della Liberazione non intende cedere il giocatore, specialmente a una diretta concorrente in Italia, senza la garanzia economica di una cessione definitiva.

