Giovani in Comune | partecipazione cittadinanza attiva e idee per il futuro di Cortona

Il progetto «Giovani in Comune» è stato avviato dal Comune di Cortona con l’intento di coinvolgere i giovani nelle attività istituzionali e nei processi democratici locali. L’iniziativa prevede incontri tra studenti, amministratori e rappresentanti della scuola per discutere di questioni legate alla città. L’obiettivo è stimolare il senso di cittadinanza attiva tra le nuove generazioni e favorire il confronto tra le parti coinvolte.

Arezzo, 4 marzo 2026 – È partito il progetto «Giovani in Comune», l’iniziativa promossa dal Comune di Cortona con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla vita istituzionale e ai processi democratici locali, favorendo il dialogo tra studenti, amministratori e comunità scolastica. Il percorso, articolato in tre incontri svolti, ha preso avvio questo 3 marzo con gli studenti dell’Istituto Signorelli e dell’Istituto Vegni e vedrà il coinvolgimento anche delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale. L’obiettivo è quello di realizzare un’esperienza concreta di educazione civica e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

