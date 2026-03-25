Convertire le emissioni industriali in carburante | la nuova tecnologia che ripensa il ciclo della CO?

Una nuova tecnologia permette di trasformare le emissioni industriali di anidride carbonica in carburante. Il processo prevede la cattura e la conversione delle emissioni in combustibile utilizzabile, offrendo una possibile soluzione per ridurre le emissioni di gas serra generate dai settori industriali. La tecnologia è stata sviluppata e testata in alcuni impianti pilota, con risultati che mostrano la fattibilità del metodo.

La conversione dell’anidride carbonica in risorsa industriale è uno dei fronti più complessi della transizione energetica: negli ultimi anni, numerosi approcci hanno tentato di trasformare le emissioni in prodotti utili, ma spesso a costo di processi frammentati, energivori e difficili da applicare su scala reale. Una possibile risposta a queste criticità arriva dalla tecnologia sviluppata dai ricercatori della RMIT University in Australia, che propone un sistema integrato capace di unire in un unico passaggio la cattura e la conversione della CO? proveniente dai gas di scarico industriali. Il lavoro – pubblicato su Nature Energy – punta a... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Convertire le emissioni industriali in carburante: la nuova tecnologia che ripensa il ciclo della CO? Articoli correlati Le emissioni di CO2 della Cina sono stabili da 21 mesi di filaLa Cina Inverte la Tendenza? Emissioni Stabili da 21 Mesi, ma l'Industria Chimica Frena l'Ottimismo Pechino, 13 febbraio 2026 – Dopo decenni di... Torbiere artiche: mantenere l’acqua alta riduce le emissioni di CO?Le torbiere naturali rappresentano tra i più importanti depositi di carbonio del pianeta. Altri aggiornamenti su Convertire le emissioni industriali in... Ascoli, una piattaforma monitora le emissioni delle industrie. Con il nuovo sistema le autorizzazioni richieste arrivano più rapidamenteASCOLI Arriva una nuova piattaforma web sviluppata da Provincia e Politecnica delle Marche, per la gestione integrata delle autorizzazioni ambientali e il monitoraggio delle emissioni industriali ... corriereadriatico.it Confindustria contro il sistema europeo di tassazione delle emissioni: Sospenderlo, mette in ginocchio l’industriaSospendere il funzionamento del sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione, il meccanismo messo in campo nel 2005 dall’Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra ... ilfattoquotidiano.it