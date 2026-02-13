Le emissioni di CO2 della Cina sono stabili da 21 mesi di fila

La Cina mantiene le sue emissioni di CO2 stabili da oltre un anno e mezzo, dopo aver registrato una crescita costante negli ultimi decenni. Questa situazione si verifica nonostante alcune industrie, come quella chimica, abbiano rallentato l’attività, contribuendo a frenare l’ottimismo sui progressi ambientali del paese. Recentemente, le autorità hanno segnalato che i livelli di emissioni si sono mantenuti invariati, anche grazie a misure di controllo più stringenti e all’aumento dell’uso di energie rinnovabili.

La Cina Inverte la Tendenza? Emissioni Stabili da 21 Mesi, ma l'Industria Chimica Frena l'Ottimismo. Pechino, 13 febbraio 2026 – Dopo decenni di crescita ininterrotta, le emissioni di anidride carbonica della Cina mostrano un inatteso segno di stabilità da oltre 21 mesi. Un dato significativo, che tuttavia si scontra con un'impennata delle emissioni nel settore chimico, sollevando interrogativi sulla reale portata di questo cambiamento e sulla capacità del gigante asiatico di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi climatici entro il 2060. La Svolta Energetica: Boom di Solare ed Eolico. La tendenza alla stabilizzazione, iniziata a marzo 2024, è principalmente attribuibile a un massiccio investimento nelle energie.