Conversano segreta | lipommini e altri misteri da scoprire

Sabato 28 marzo alle 18.15 si terrà un percorso teatralizzato nel centro storico di Conversano, che attraverserà vicoli e piazze per svelare aspetti meno noti della città. L'evento include narrazioni di storie popolari e leggende locali, con un focus su lipommini e altri misteri che caratterizzano la zona. L'iniziativa si svolge in un contesto di scoperta delle memorie e dei racconti tradizionali locali.

Conversano Segreta: Lipommini e altri misteri da scoprire Sabato 28 marzo – ore 18.15Un percorso teatralizzato tra vicoli, memorie e racconti popolari per scoprire il volto più nascosto di Conversano. Tra scorci suggestivi e angoli meno noti, riaffioreranno storie legate alla tradizione e alla dimensione più misteriosa della città. Dalla zona ai piedi della collina attraverseremo il borgo ottocentesco, per poi addentrarci nei vicoli a spina di pesce di Casal Vecchio, custodi di antichi riti e credenze. Il cammino proseguirà verso il Municipio fino al cuore di Casal Nuovo. A guidare il viaggio sarà la narrazione teatrale di Pasquale D’Attoma, tra racconti evocativi, il culto della Madonna del Basilico e la leggenda dell’ultimo Lipommine. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Conversano segreta: lipommini e altri misteri da scoprire Articoli correlati Dettagli da ammirare, curiosità e misteri da scoprireLe decorazioni del Teatrino Gatteschi nascondono da particolari inediti che rendono questo piccolo spazio teatrale un grande palcoscenico di figure...