napoli senza champions cambia la strategia di mercato

Napoli si ritrova a dover rivedere i piani di mercato dopo l’eliminazione dalla Champions League. La squadra azzurra dovrà fare i conti con un budget più ridotto e adottare nuove strategie per rinforzare la rosa. La società sta già valutando le prossime mosse per mantenere competitività in campionato e in altre competizioni.

L’eliminazione dalla Champions League cambia inevitabilmente gli equilibri economici e le strategie di mercato del Napoli. L’uscita anticipata dall’Europa comporta una riduzione significativa degli introiti, con una perdita stimata intorno ai venti milioni di euro, cifra che incide direttamente sulle prossime mosse della dirigenza. “Ovviamente, vengono meno almeno due partite e dalle casse una ventina di milioni. E ora cinque giorni per fare almeno altre due operazioni in entrata. E risolvere i nodi di Marianucci (c’è la Cremonese che lo aspetta a braccia aperte) e Ambrosino (conteso da Venezia ed Avellino). 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli si trova di fronte a un vero e proprio scossone.

