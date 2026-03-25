Ci sono diverse Ong per i diritti umani finanziate dagli Usa dietro le notizie sulle proteste in Iran

Negli ultimi giorni, vari media occidentali hanno riportato notizie sulle proteste in Iran, attribuendo spesso le informazioni a diverse organizzazioni non governative per i diritti umani. Queste Ong sono state finanziate dagli Stati Uniti e sono considerate fonti affidabili di notizie e dati sulle manifestazioni e le condizioni dei diritti umani nel paese. La loro attività è stata oggetto di attenzione nel contesto della copertura mediatica internazionale.

Diverse Ong per i diritti umani, citate dai media occidentali come fonti autorevoli sulle proteste in Iran, sono in realtà finanziate dal governo degli Stati Uniti tramite il National Endowment for Democracy (Ned), organizzazione creata negli anni ’80 con l’obiettivo di svolgere apertamente attività che in passato erano condotte clandestinamente dalla Cia. Tra quelle Ong, scrive MintPress News, ci sono la Human Rights Activists in Iran (Hrai) e la sua agenzia di notizie Hrana: sono state fonti ricorrenti dei media occidentali durante le proteste iraniane; le loro stime sono state riprese da Cnn, Wall Street Journal, Abc News, Sky News, Fox News e New York Post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ci sono diverse Ong per i diritti umani finanziate dagli Usa dietro le notizie sulle proteste in Iran Articoli correlati Leggi anche: Prezzi alti e diritti calpestati. Cosa c’è dietro le proteste in Iran Aggiornamenti e notizie su Ci sono diverse Ong per i diritti umani... Temi più discussi: Blog | La rubrica di Daniele Luttazzi sulle Ong finanziate dagli Usa dietro le notizie sulle proteste in Iran; Mediterraneo fuorilegge; I test di verifica del sesso ci riportano al Medioevo dello sport: l’appello al Cio di 70 ong per i diritti umani; Le ong nel mirino della magistratura ugandese. Ci sono diverse Ong per i diritti umani finanziate dagli Usa dietro le notizie sulle proteste in IranLe organizzazioni per i diritti umani in Iran citate dai media occidentali ricevono finanziamenti dal governo statunitense tramite il NED ... ilfattoquotidiano.it Navi Ong al largo: così l'annuncio nelle chat dei migranti spinge le partenzeLe informazioni sulle navi delle Ong tornano a correre nelle chat dei migranti. Nelle ultime ore uno dei profili più attivi ha comunicato che due navi della flotta civile si trovano in navigazione ... ilgiornale.it L’ancien directeur de Frontex, l’agence européenne chargée du contrôle des frontières, est accusé par des ONG d’avoir encouragé une politique migratoire brutale et illégale - facebook.com facebook Da Miami a #Cuba, 3 tonnellate di aiuti di emergenza dalle Ong Usa. La popolazione è stremata dall'embargo petrolifero imposto da #Trump x.com