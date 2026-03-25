Uno dei volti più riconoscibili della cultura pop, noto per il suo ruolo in film e serie televisive, è stato anche un'icona di stile. Recentemente si è diffusa la notizia della sua scomparsa, ma alcuni dei capi di abbigliamento che lo hanno caratterizzato continuano a influenzare il modo di vestire. Camicie a quadri, stivali texani e cappelli sono tra i capi più associati al suo stile.

Un’estetica precisa, coerente, immediatamente riconoscibile. Niente eccessi, nessuna concessione al superfluo: solo capi funzionali, materiali robusti e una silhouette netta. Un linguaggio visivo che oggi definiremmo heritage o neo-western, ma che all’epoca era semplicemente naturale. Basta rivedere Walker, Texas Ranger per coglierne la forza: denim portato con disinvoltura, camicie strutturate, accessori decisi. Un guardaroba costruito sull’idea di utilità, ma capace di trasformarsi in un riferimento estetico. Oggi, mentre la moda rincorre quegli stilosissimi anni Novanta e rilegge il guardaroba maschile in chiave più autentica, quello di Chuck Norris torna a parlare con sorprendente attualità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chuck Norris, perché è stato (anche) lo zio cool di tutti gli hipster: i suoi 5 capi iconici che indossiamo ancora

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