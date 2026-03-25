Dopo la vittoria del NO al Referendum sulla giustizia, sono stati resi noti i dati di voto analizzati per categorie demografiche e geografiche. È stata osservata una distribuzione dei voti tra giovani e anziani, sud e nord, uomini e donne. I risultati mostrano differenze nelle preferenze di voto tra queste varie fasce, smentendo l’idea di un Paese con una maggioranza di elettori anziani o disinteressati.

Dopo la vittoria del NO al Referendum per la giustizia, ecco un’analisi a freddo dei profili di voto: giovani o anziani? Sud o Nord? Maschi o femmine? Se qualcuno pensava che l’Italia fosse un Paese per vecchi addormentati, i dati di lunedì sera li hanno ricreduti. E per coloro che sostengono questo governo e speravano nel sì, è stata servita la colazione più amara di sempre a Palazzo Chigi. Il 53,7% di NO è stato un primo contrattacco da parte di chi, in questo Paese, di farsi smontare i diritti pezzo dopo pezzo non ha proprio nessuna voglia. Non serve ricapitolare cosa comprendesse il Referendum. Il centrodestra sognava di separare le carriere e mettere il guinzaglio alla magistratura, ma l’Italia reale ha risposto con un “Grazie, ma anche NO”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi ha votato NO? Analisi di voto del Referendum

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