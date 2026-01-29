La Juventus sta cercando un nuovo terzino destro e negli ultimi giorni ha messo gli occhi su Zeki Çelik, che a giugno lascia la Roma a parametro zero. La società bianconera ha già chiesto informazioni sul giocatore, valutando se può essere la soluzione giusta per rinforzare la fascia.

La Juventus valuta nuove soluzioni sulla fascia destra e, nelle ultime ore, ha chiesto informazioni per Zeki Çelik, terzino in scadenza di contratto con la Roma. Il sondaggio rientra in una fase di mercato complessa per i bianconeri, che stanno ricalibrando le priorità dopo gli ostacoli incontrati in attacco e le difficoltà emerse su altri obiettivi per le corsie esterne. Juventus, cambio di rotta sulla corsia destra. Il nome di Çelik entra nel radar juventino mentre altre piste si raffreddano. In particolare, la candidatura di Norton-Cuffy si è complicata a causa dell’inserimento deciso dell’ Inter, che secondo Fabrizio Romano ha portato la trattativa su binari avanzati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, sondaggio per Çelik: terzino in scadenza con la Roma

Approfondimenti su Juventus Roma

Artem Dovbyk ancora ai box, il suo ritorno in campo con la Juventus rimane incerto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Roma

Argomenti discussi: Pellegrini senza paura è da 8, voto alto per Celik: le pagelle dei giocatori della Roma contro il Milan; Resta difficile il rinnovo di Zeki Celik; CALCIOMERCATO - Milan, sondaggio per Aké. Juventus, Douglas Luiz all'Aston Villa. Inter, idea Onana...; Panathinaikos-Roma - I convocati di Gasperini: out Ferguson.

Juventus, sondaggio per Carrasco dell'Al-Shabab: è l'alternativa a ChiesaI bianconeri si sono informati sull'esterno ex Atletico Madrid che gioca in Arabia Saudita da due anni e mezzo ... calciomercato.com

Tutti pazzi per Kamaldeen Sulemana Napoli in vantaggio sulla Roma: l'Atalanta chiede ai giallorossi l'obbligo, mentre ai partenopei potrebbe aprire al diritto di riscatto a 23/24 milioni. Sondaggio anche della Juventus Segui gli aggiornamenti live - facebook.com facebook

Come anticipato da @yagosabuncuoglu, la Juventus ha presentato un sondaggio per Duran del Fenerbahce. @sportmediaset x.com