Vildoza e la moglie Milika escono dal tribunale di Bologna il video

Vildoza e sua moglie Milika sono stati fotografati mentre lasciavano il tribunale di Bologna. L'udienza ha riguardato la verifica della legittimità dell'arresto del giocatore argentino della Virtus, accusato di aver causato lesioni a un’operatrice della Croce Rossa durante un episodio sotto indagine. La vicenda è ora al centro dell'attenzione pubblica e giudiziaria.

Arrestati il cestista Vildoza e la moglie: botte a una paramedica - Dopo partita decisamente turbolento per Luca Vildoza, 30 anni, playmaker argentino della Virtus Bologna, arrestato mercoledì notte con la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, per aver aggredito ... ilgiornale.it

Caso Luca Vildoza: per il giocatore Virtus e moglie udienza fissata al 9 gennaio #LBASerieA | #pianetabasket x.com

LBA - CASO VILDOZA Il "Resto del Carlino" riporta che il 9 gennaio si terrà l'udienza per Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, davanti al GIP Alberto Ziroldi. I due erano stati fermati dalla polizia il 16 ottobre dopo un alterco con l'equipaggio di un'am - facebook.com facebook

