Vildoza e la moglie Milika escono dal tribunale di Bologna il video

Vildoza e sua moglie Milika sono stati fotografati mentre lasciavano il tribunale di Bologna. L'udienza ha riguardato la verifica della legittimità dell'arresto del giocatore argentino della Virtus, accusato di aver causato lesioni a un’operatrice della Croce Rossa durante un episodio sotto indagine. La vicenda è ora al centro dell'attenzione pubblica e giudiziaria.

L'udienza per valutare la legittimità dell'arresto del playmaker argentino della Virtus accusati di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

