Tra pochi giorni Elettra Lamborghini torna a calcare il palco dell’Ariston, questa volta come cantante. Dopo aver fatto da co-conduttrice l’anno scorso, si prepara a esibirsi nuovamente, questa volta con i propri brani. La sua presenza a Sanremo fa già parlare di sé.

Manca poco e vedremo Elettra Lamborghini calcare nuovamente il palcoscenico dell’Ariston. Dopo la partecipazione dell’anno scorso nei panni di co-conduttrice, ritorna a Sanremo per la seconda volta nelle vesti di cantante. Oltre a scaldare la voce e a preparare la sua performance l’artista bolognese starà pensando a cosa sfoggerà al Festival. Anche se non sappiamo ancora quale sarà il suo look, a darci qualche piccolo indizio è la cantante stessa che su Instagram ha mostrato una chioma lunghissima e liscissima. Visualizza questo post su Instagram Una chioma che è il desiderio di molte di noi e che possiamo ricreare anche a casa a prescindere dalla lunghezza della nostra capigliatura, con i prodotti giusti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I prodotti must per avere i capelli lunghi e lisci come quelli di Elettra Lamborghini

