Calhanoglu | Inzaghi mi desiderava fortemente | ho scelto l’Inter in una notte

In un’intervista al canale turco KAFA Sports, Calhanoglu ha raccontato di aver scelto l’Inter in una notte, sottolineando che Inzaghi desiderava fortemente il suo arrivo. Ha descritto il centro sportivo nerazzurro come una struttura eccellente e ha parlato del suo trasferimento senza approfondire motivazioni o dettagli personali. La conversazione si è concentrata sulle impressioni generali sull’ambiente e sulla decisione di unirsi alla squadra.

Calhanoglu. In una lunga intervista concessa al canale turco KAFA Sports, Hakan Calhanoglu ha aperto le porte di Appiano Gentile, definendo la struttura nerazzurra “ eccellente “. Il regista ha analizzato con lucidità il cambio in panchina, spiegando come l’approdo di Cristian Chivu sia stato naturale: “ La squadra lo ha accettato molto velocemente; il fatto che abbia giocato nell’Inter è un vantaggio “. Calhanoglu ha evidenziato la differenza di filosofia rispetto a Inzaghi, lodando la propensione di Chivu nel dare opportunità a tutti, inclusi i giovani, basandosi su capisaldi come disciplina e motivazione costante. Il calciatore ha poi ripercorso la delicata transizione dal Milan, rivelando retroscena di mercato inediti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Di Canio analizza Inter Juventus: «Mi aspetto una bella partita. L’Inter è sbocciata dopo l’andata, a Chivu manca una cosa rispetto a Inzaghi»

“Non ho mai composto una canzone, Gaza mi ha convinto a provarci con 2 canzoni fortemente legate al genocidio palestinese”: Moni Ovadia presenta “Yiddish Blues” con Giovanna Famulari e Michele Gazich“Yiddish Blues”, anticipato dal brano “Il piccolo Alì“, è l’album e progetto degli artisti Moni Ovadia, Giovanna Famulari e Michele Gazich, in uscita...

Una raccolta di contenuti su Calhanoglu Inzaghi mi desiderava...

Calhanoglu: C'erano Juve e Barça, ma Inzaghi mi ha voluto fortemente all'Inter. Chivu? Accettato subitoKAFA Sports a tu per tu con Hakan Calhanoglu. Gli inviati del canale Youtube turco hanno trascorso alcune ore in compagnia del centrocampista dell'Inter. Partendo da Appiano Gentile, centro di allenam ... msn.com

Inter: da Inzaghi a Calhanoglu e Thuram, quanti allarmi sottovalutatiAdesso è facile. Individuare il responsabile o i responsabili del tracollo. Molto meno semplice che additare agli occhi di tutti i cattivi della storia è trovare le contromisure ideali per ripartire. calciomercato.com