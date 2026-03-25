Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola | le prime delibere delle Regioni IN AGGIORNAMENTO

Le Regioni italiane hanno iniziato a pubblicare le delibere relative ai calendari scolastici per l’anno 20262027, mentre l’attuale anno scolastico è ancora in corso. Le decisioni riguardano le date di inizio e fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. Gli aggiornamenti saranno comunicati man mano che le regioni rendono pubblici i propri provvedimenti ufficiali.

Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola: le prime delibere delle Regioni IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Calendario scolastico Provincia autonoma di Bolzano 2026/27. Si inizia giorno 7 settembre. Tutti i pontiLa Provincia autonoma di Bolzano ha definito il quadro del calendario scolastico 20262027. Una raccolta di contenuti su Calendario scolastico Temi più discussi: Addio all'estate di tre mesi: la novità che rivoluziona il calendario delle vacanze scolastiche; Vacanze di Pasqua 2026: Quando chiudono le scuole? Date e ponti regione per regione; Assegnazione di Assistenti di lingua straniera – a.s. 2026/27 – Istituzioni Scolastiche del Veneto individuate; Quando chiudono le scuole a Pasqua 2026, c'è una brutta notizia. SCUOLA CALENDARIO Scuola, approvato il calendario 2026/27: lezioni da settembre a giugno, oltre 200 giorni in aulaÈ stato pubblicato il calendario scolastico regionale per l’anno 2026/2027, che stabilisce l’organizzazione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado. statoquotidiano.it Istruzione, approvato il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia. Il via il 17 settembreLa Giunta regionale della Regione Puglia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e sentite le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, defi ... manfredonianews.it Calendario scolastico 2026-2027, ecco le date x.com Ecco il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia ecco quando sarà il rientro a scuola - facebook.com facebook