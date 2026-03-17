Calciomercato Inter la cessione di Alessandro Bastoni sarebbe un gravissimo errore

Da ilprimatonazionale.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato, si parla di una possibile cessione di Alessandro Bastoni dall'Inter. Il Barcellona si mostra interessato, mentre diverse squadre della Premier League sono in agguato. La trattativa coinvolge trasferimenti di grande rilievo, con il difensore al centro delle attenzioni di vari club europei. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma l'eventuale partenza del giocatore potrebbe avere ripercussioni importanti.

Il Barcellona alla finestra, diverse squadre di Premier Leauge sullo sfondo. Destinazioni mica qualunque. E con una capacità di spesa non indifferente. Si parla di calciomercato, e – nello specifico – del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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