Calciomercato Inter e Roma in fila per Ruud Nijstad

Nel calciomercato, l’Inter e la Roma stanno seguendo da vicino Ruud Nijstad, giovane promessa nel settore. Nonostante siano in corso incontri e trattative per altri giocatori, entrambe le società mantengono l’interesse per il talento olandese. La valutazione di Nijstad prosegue parallelamente ad altre operazioni, senza che siano state ancora definiti accordi ufficiali.

Gli uomini del calciomercato non si fermano mai: anche quando i punti del pallone giocato iniziano a pesare come macigni, bisogna sempre lavorare in prospettiva e – in tal senso – l’ Inter continua a valutare giovani promesse, come Ruud Nijstad. Calciomercato Inter, il profilo di Ruud Nijstad Difensore centrale classe 2008 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, Inter e Roma in fila per Ruud Nijstad Articoli correlati Roma, colpo Nijstad: sprint per il difensore del futuro del TwenteLa Roma accelera sulla linea verde internazionale: il nome caldo per la difesa del futuro è Ruud Nijstad, talento cristallino classe 2008 attualmente... Leggi anche: Calciomercato Inter, perché la Roma valuta Koné 60 milioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ruud Nijstad Temi più discussi: Mercato, la Roma continua a seguire Nijstad. Sul 2008 anche Inter e Barcellona; Ruud Nijstad, il gioiellino olandese conteso da Inter, Roma e da due big europee; Calciomercato Roma, sfida ai top club per Nijstad: Inter, Barça e Bayern sul talento del Twente; Calciomercato, la Roma guarda al futuro: piace il baby Nijstad. Dalla Roma all’Inter: Un milione in più ogni partitaTra meno di due settimane, Inter e Roma si sfideranno in una Domenica di Pasqua che sperano possa coincidere con una rinascita sportiva. Da un lato, i nerazzurri andranno a caccia di una vittoria che ... asromalive.it Mercato Roma, piace Nijstad del Twente: la situazioneLa stagione del Twente ha messo in evidenza diversi giovani talenti, ma spicca in particolare Ruud Nijstad, il difensore diciottenne che sta attirando l’attenzione dei principali club europei. In prec ... siamolaroma.it Roma su Nijstad: nuovo talento nel mirino La Roma guarda al futuro e mette gli occhi su Ruud Nijstad, difensore classe 2008 del Twente che sta bruciando le tappe in Eredivisie. Secondo quanto riportato da twenteinsite.nl, il suo valore è già salito intorno a - facebook.com facebook CALCIOMERCATO ROMA I giallorossi stanno seguendo con grande interesse Ruud #Nijstad, giovane talento del Twente: costo di 12 milioni di euro. #CalciomercatoRoma #ASRoma Tutto qui: shorturl.at/FiS9K x.com