Roma colpo Nijstad | sprint per il difensore del futuro del Twente

Roma sta facendo passi avanti per ingaggiare il difensore olandese Ruud Nijstad, classe 2008 e attualmente in forza al Twente. Il club italiano sta lavorando per portare il giovane talento nella propria rosa, in un’operazione che potrebbe sbloccare nelle prossime settimane. Nijstad è considerato uno dei profili più promettenti tra i difensori emergenti del calcio europeo.

La Roma accelera sulla linea verde internazionale: il nome caldo per la difesa del futuro è Ruud Nijstad, talento cristallino classe 2008 attualmente in forza al Twente. Secondo quanto rivelato dall’osservatore Marco Palma ai microfoni di TMW Radio, il club giallorosso avrebbe inserito il diciassettenne olandese in cima alla lista dei desideri per il prossimo decennio. La valutazione del cartellino si attesta già sui 12 milioni di euro, cifra che riflette lo status di Nijstad come uno dei prospetti più ambiti d’Europa, capace di abbinare una struttura fisica imponente a una tecnica di base da centrocampista aggiunto. Il profilo tecnico del... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, colpo Nijstad: sprint per il difensore del futuro del Twente Articoli correlati Konate del Liverpool nel mirino del Real Madrid: il futuro del difensore è in bilico?? @BILD are reporting Ibrahima Konate is now at the top of Real Madrid’s shortlist. Dovbyk Juve, colpo di scena: stravolto il futuro del centravanti della RomaDi Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio...