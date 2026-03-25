Una barista è stata arrestata dalla Polizia Locale con oltre un chilo di droga nascosto nel bar. Le indagini hanno portato alla scoperta di attività di spaccio all’interno del locale, che offriva anche caffè e aperitivi ai clienti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di sostanze stupefacenti in un esercizio pubblico frequentato da numerosi clienti.

Altro che caffè e aperitivi: nel bar finito nel mirino della Polizia Locale si sarebbe venduto anche ben altro. A far scattare il blitz sono state le segnalazioni, insistenti e dettagliate, dei residenti di un quartiere di Brescia, convinti che dietro al bancone girasse parecchia droga. E avevano ragione. Nel primo pomeriggio di mercoledì 18 marzo gli agenti del Nucleo Territoriale hanno fermato il titolare mentre stava raggiungendo il locale in auto. Il controllo si è trasformato subito in qualcosa di più: addosso all’uomo sono spuntate dosi già pronte e armi da taglio. Nel dettaglio, aveva con sé oltre 15 grammi di cocaina già confezionata in 24 dosi, quasi mezzo chilo di hashish e più di 30 grammi di marijuana, già pronti per la vendita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Caffè, aperitivi e stupefacenti: barista in manette con oltre un chilo di droga

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