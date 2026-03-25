Buoni libri comunali | si avvicina la scadenza per la richiesta

Il Comune di Avellino ha comunicato che la scadenza per la presentazione delle richieste relative ai buoni libri comunali si avvicina. La data limite per inoltrare le domande è prossima, e si invita chi è interessato a completare la procedura entro i termini stabiliti. La richiesta può essere presentata presso gli uffici comunali o attraverso i canali indicati dall’amministrazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Avellino ricorda che la scadenza per la presentazione delle richieste relative ai Buoni Libro 202627 a titolo di parziale copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo per studenti che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le Scuole Secondarie di I (medie) e II Grado (superiori) di Avellino, è fissata per il giorno 03042026. Pertanto, si invitano i cittadini interessati che non avessero ancora provveduto in merito, a inoltrare la domanda entro i termini previsti, secondo le modalità indicare nel bando, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Le istanze devono essere presentate... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Buoni libri comunali: si avvicina la scadenza per la richiesta Articoli correlati PNRR, una corsa contro il tempo: tanti cantieri aperti e la scadenza si avvicinaTempo di lettura: 2 minuti Il suono della campanella si sta avvicinando e per molti è una corsa contro il tempo per cercare di portare a termine i... Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaReggio Calabria si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco attraverso un percorso di primarie del centrosinistra, fissate per il 15 marzo. Song Dynasty's Little SleuthFULL DUBBED Chinese DramaEnglish subtitles Contenuti e approfondimenti su Buoni libri Discussioni sull' argomento Voucher IoStudio a.s. 2025/2026; COMUNE DI TRENTO * LA BIODIVERSITÀ ATTORNO A NOI, IL CONTEST DI BIO.LOGICA PREMIA LE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E L'ISTITUTO ARTIGIANELLI. Avellino, buoni libro 2026/2027: richieste da presentare entro il 3 aprileLa comunicazione ... msn.com BUONI PER I LIBRI DI TESTO: DAL PROSSIMO ANNO SI CAMBIA?Addio a post di piatti, luoghi, prodotti con pubblicità nascosta o ingannevole degli influencer. Ecco le Linee guida e il Codice di condotta di AGCOM Immagina di scorrere Instagram o TikTok e di ... adiconsum.it BUONI LIBRI E BUONE VBRAZIONI! 27 E 28 MARZO AL TEATRO VILLA - ORE 20.45. INGRESSO LIBERO. Comune di San Clemente (RN) Biblioteca Comunale Giuseppe Tasini - San Clemente - RN @follower Un fine settimana all'insegna della cultura. Il pri - facebook.com facebook