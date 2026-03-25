Brock Lesnar ha commentato i cambiamenti nell’atmosfera dello spogliatoio della WWE, affermando che l’ambiente è diventato molto più morbido rispetto al passato. La sua dichiarazione si riferisce alle differenze percepite rispetto a tempi precedenti, senza entrare nei dettagli delle ragioni o delle dinamiche interne. Lesnar è noto per la sua carriera come atleta di grande successo e per la sua presenza dominante nel mondo del wrestling professionale.

Brock Lesnar, una delle superstar più dominanti e temute nella storia del pro-wrestling, ha recentemente condiviso le sue opinioni sullo stato attuale dello spogliatoio della WWE. Secondo le sue esperienze, le dinamiche del backstage hanno subito un cambiamento drastico rispetto a quando ha debuttato nella compagnia nei primi anni 2000. Durante un’intervista come ospite nel popolare podcast Spittin Chiclets, Lesnar ha parlato apertamente della dura cultura che vigeva un tempo all’interno della WWE e di come i nuovi arrivati dovessero guadagnarsi il rispetto nel modo più faticoso. “Ero uno shooter, un lottatore amatoriale. Avevo un curriculum di tutto rispetto alle spalle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Brock Lesnar: “L’ambiente è diventato molto più morbido”

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