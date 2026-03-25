Il primo teaser di Bridgerton 5 ha rivelato i volti dei protagonisti della nuova stagione, dedicata a Francesca. La clip ha suscitato molte ipotesi tra i fan, che attendono conferme sulla trama e sui personaggi coinvolti. La produzione non ha fornito dettagli ufficiali, lasciando spazio alle speculazioni sulla direzione della serie e sugli sviluppi che interesseranno la famiglia Bridgerton.

Il primo teaser di Bridgerton 5 ha mostrato i volti dei protagonisti della prossima stagione, anzi, sarebbe meglio dire delle protagoniste perché il quinto capitolo televisivo della saga familiare ispirata ai romanzi di Julia Quinn sarà dedicata a Francesca Bridgerton e a Michaela Sterling, interpretate rispettivamente da Hannah Dodd e Masali Baduza. Chi ha letto il romanzo A mare un libertino sa che la sestogenita di casa Bridgerton, rimasta vedova di John Stirling (che nella serie ha avuto il volto di Victor Alli), si innamora dopo anni di suo cugino Michael, libertino di fama che eredita dal defunto parente il titolo di Conte di Kilmartin. Nella trasposizione su schermo il personaggio di Michael è stato trasformato in Michaela, una cugina, e i fan della storia non hanno accolto di buon grado questo cambiamento radicale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Bridgerton 5, tutte le teorie, incertezze e speranze che accompagnano la stagione dedicata a Francesca

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Masali Baduza e Hannah Dodd fotografate per la quinta stagione di Bridgerton. x.com