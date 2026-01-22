Bonus mobili ed elettrodomestici fino a 2.500 euro requisiti e come fare domanda | la guida dell' Agenzia delle Entrate

La guida dell'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni aggiornate sul bonus mobili ed elettrodomestici, una agevolazione fiscale valida fino a 2.500 euro. Viene spiegato come usufruire della detrazione, i requisiti necessari e la procedura per presentare la domanda. Questa misura, confermata e aggiornata nel 2026, offre un’opportunità concreta per chi intende rinnovare gli arredi e gli elettrodomestici, riducendo il peso delle spese sostenute.

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha confermato e aggiornato la guida sul cosiddetto bonus mobili ed elettrodomestici, una agevolazione fiscale che consente di detrarre parte delle spese sostenute per arredare e attrezzare un immobile oggetto di lavori di recupero edilizio. La detrazione si applica come sconto Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel corso dell’anno, fino a un limite massimo di 5.000 euro (quindi il sostegno vale fino a 2.500 euro). Questa misura è stata confermata nella legge di Bilancio 2026, senza modifiche sostanziali rispetto al 2025, con l’obiettivo di sostenere i contribuenti che affrontano spese per ristrutturare e migliorare le proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Argomenti discussi: Bonus mobili ed elettrodomestici confermato anche per il 2026; Bonus Mobili ed Elettrodomestici: la guida con le novità della Legge di Bilancio 2026; Bonus mobili e elettrodomestici 2026: cos’è e come funziona; Ecco la Guida Bonus mobili ed elettrodomestici 2026.

