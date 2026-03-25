Bisseck rivela | Voglio diventare il miglior calciatore possibile Inizio di stagione non semplice ma sono contento perché…

Il difensore dell’Inter ha parlato ai microfoni di un portale tedesco, condividendo le sue impressioni sulla stagione in corso. Ha dichiarato di voler migliorare come calciatore e ha commentato l’avvio non facile della stagione, esprimendo comunque soddisfazione per il percorso intrapreso finora. Le sue parole si concentrano sulle ambizioni personali e sulle sfide affrontate nel campionato attuale.

Inter News 24 Bisseck si è raccontato ai microfoni del portale tedesco Transfermarkt. Le parole del centrale difensivo dell’Inter sulla sua stagione. Arrivano segnali positivi per l’ Inter anche sul fronte della valorizzazione dei propri giocatori. Yann Bisseck, difensore centrale tedesco classe 2000, ha visto il suo valore di mercato salire da 35 a 40 milioni di euro, secondo l’ultimo aggiornamento di Transfermarkt. Un riconoscimento importante per il nerazzurro, protagonista di una crescita costante dopo un avvio di stagione condizionato da un infortunio. Nonostante la valutazione in aumento e prestazioni in miglioramento, Bisseck non è stato convocato dalla nazionale tedesca per gli impegni di marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck rivela: «Voglio diventare il miglior calciatore possibile. Inizio di stagione non semplice, ma sono contento perché…» Articoli correlati Leggi anche: Bisseck sogna il Mondiale: “Ho imparato molto. Sono contento quando Nagelsmann…” Fermín López si racconta: «Gli inizi? Ero nel miglior posto possibile per chi sogna di fare il calciatore, ma ero solo. Uno dei miei idoli era Iniesta»Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Roma, forfait pesante in casa giallorossa! Non sarà a...