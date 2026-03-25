La stagione 2026 dell’Orchestra da Camera di Pordenone inizia con un concerto al Duomo dedicato allo “Splendore del Settecento” in musica. Il Maestro inglese Ben Palmer torna a dirigere sul podio e propone un programma che riflette le sonorità di quel periodo. La serata segna il ritorno del direttore principale, che porta in scena un repertorio scelto per questa occasione.

Si apre con un concerto dedicato allo “Splendore del Settecento” in musica la stagione 2026 dell’Orchestra da Camera di Pordenone, che vedrà nuovamente sul podio il Maestro inglese Ben Palmer a rinnovare il suo incarico di direttore principale proponendo, com’è sua abitudine, un programma musicale di notevole ricercatezza stilistica. Il concerto si terrà venerdì 27 marzo alle 20.45 nel Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone, grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e del Comune di Pordenone-Verso Capitale italiana della Cultura 2027. Mozart e Haydn sono i due “giganti” della musica nella sua stagione scintillante del classicismo, entro la quale si muove il repertorio scelto per questa esecuzione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Ben Palmer dirige in Duomo "Lo splendore del Settecento"

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