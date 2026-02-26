Firenze ritrova lo splendore di Donatello

A Firenze, le opere di Donatello tornano visibili nella Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, dove la Porta dei Martiri e quella degli Apostoli sono state restaurate. Le sculture, che rappresentano alcuni tra i più significativi esempi del Rinascimento, ora si presentano in condizioni migliorate, permettendo ai visitatori di ammirare i dettagli originali e la maestria dell’artista.

(Adnkronos) – La Porta dei Martiri e la Porta degli Apostoli di Donatello brillano di nuovo nella Sagrestia Vecchia della Basilica di San Lorenzo a Firenze, restituendo alla città uno dei capitoli più alti del Rinascimento. Realizzate tra il 1440 e il 1442 circa, commissionate dalla famiglia Medici e concepite come autentici manifesti della maturità artistica del maestro, le due porte sono state sottoposte ad un restauro meticoloso e ricco di scoperte. Il restauro, condotto dal Settore Bronzi e armi antiche dell'Opificio delle Pietre Dure – diretto da Laura Speranza e Riccardo Gennaioli ed eseguito dai restauratori Stefania Agnoletti, Maria Baruffetti, Annalena Brini, Elisa Pucci, Giovanni Rotondi, con Nicola Salvioli e Saskia Giulietti – ha interessato in una prima fase la Porta dei Martiri.

