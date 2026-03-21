© US Mediaset Una decisione di Ridge Forrester innesca le preoccupazioni della figlia Steffy nel corso dei prossimi episodi di Beautiful. Appena l’uomo nomina Brooke co-amministratrice della Forrester Creations, Steffy teme infatti che la decisione del padre possa riaccendere l’eterna rivalità tra i Forrester e i Logan e accetta, seppur con riluttanza, di lavorare fianco a fianco con la matrigna. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026: Ridge nomina Brooke co-amministratrice della Forrester

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