Be my sunshine l’inizio | replica puntata 25 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 25 marzo, viene trasmessa in streaming la nuova puntata della soap turca

Prende il via oggi – mercoledì 25 marzo – la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Haziran è una giovane donna di città immersa nella sua carriera e nel vivace ritmo di Istanbul. Trasferitasi per lavoro su un’isola dell’Egeo, la sua vita cambierà radicalmente. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 1 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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