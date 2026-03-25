Segreti di famiglia 3 replica puntata 25 marzo in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 25 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Ceylin e Ilgaz sembrano potersi finalmente godere la vita senza drammi, quando rinvengono nel giardino della nuova casa un cadavere e sono costretti a chiamare la polizia. Per alleviare lo sconforto di Ceylin, Ilgaz le fa notare che dalla tragica morte di sua sorella sono scaturiti cambiamenti positivi, come il loro incontro e la nascita di Mercan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 99 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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