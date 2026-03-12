Bastoni via in estate? Il Barcellona fa sul serio | Incontro positivo

Il Barcellona ha confermato di aver avuto un incontro positivo riguardo alla possibilità di acquistare alcuni giocatori in estate. Secondo fonti sportive, il difensore dell’Inter sarebbe disponibile a considerare un trasferimento. La trattativa sembra aver preso una piega interessante e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sui dettagli delle negoziazioni.

È un momento delicato per Bastoni. Dopo l'infortunio nel derby è a rischio per il match con l'Atalanta, mentre in ottica futuro c'è chi pensa che il fattore ambientale, ovvero la difficoltà a giocare in maniera serena negli stadi italiani dopo quello che è successo nel derby d'Italia con la Juve, possa spingerlo ad andarsene dall'Inter e dalla Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Direzione? Barcellona. I blaugrana fanno sul serio per il classe '99, e in Spagna credono che l'affare sia davvero possibile. Proprio oggi il catalano 'Sport' è tornato a spingere sul possibile passaggio di Bastoni alla corte di Flick, suo grande estimatore....

