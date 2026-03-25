Baldini spiega cos'è successo davvero con Kayode convocato in ritardo dall'Italia Under 21

L'allenatore della nazionale Under 21 ha spiegato i dettagli riguardanti il ritardo di Kayode, che ha richiesto alcune visite mediche aggiuntive prima di rispondere alla convocazione. La situazione ha attirato l'attenzione dei media, ma ora sono state chiarite le circostanze che hanno portato al suo ritardo. Baldini ha fornito una versione dei fatti senza aggiungere commenti o opinioni personali.