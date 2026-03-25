Lauren Speed-Hamilton, protagonista della prima stagione del reality Love Is Blind negli Stati Uniti, ha vinto una causa legale contro l’organizzatrice del suo baby shower. La sentenza riguarda un incidente avvenuto durante l’evento, che ha portato a un risarcimento di importo record. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi in tribunale.

Lauren Speed-Hamilton, protagonista della prima stagione della versione USA del reality Love Is Blind, ha ottenuto una vittoria legale contro l’ organizzatrice del suo baby shower. Secondo i documenti del tribunale acquisiti da TMZ, la star del reality è stata risarcita con quasi 25mila dollari dopo che l’evento celebrativo per la nascita del suo primo figlio si è rivelato un disastro. La vicenda risale all’agosto del 2024, quando Lauren aveva affidato a Marissa Lozada l’organizzazione del baby shower, versando più di 13mila dollari per quello che sarebbe dovuto essere un evento luxury con servizio completo. Le aspettative erano alte, considerando il marketing ricevuto dall’azienda di eventi, ma la realtà si è rivelata ben diversa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Baby shower disastroso per la star di Love Is Blind: Lauren Speed ottiene risarcimento record

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