Avane a colori | un borgo che rinasce tra racconti e immagini

Il borgo di Avane sta vivendo una fase di rinascita grazie a un progetto promosso dalla cooperativa Itinera C. L'iniziativa si concentra sulla valorizzazione del territorio attraverso racconti e immagini, coinvolgendo la comunità locale. La prima fase prevede interventi di recupero e promozione delle aree storiche e culturali del paese, con l'obiettivo di attrarre visitatori e sostenere le attività locali.

Arezzo, 25 marzo 2026 – . Un progetto a cura della cooperativa Itinera C.E.R.T.A., in collaborazione con MineRadio, Arkadia, il Circolo Sociale di Castelnuovo dei Sabbioni e l’artista Elisa Pietracito. Il progetto “Avane a colori” ha l’obiettivo di ricostruire la memoria collettiva dell’antico borgo abbandonato di Castelnuovo d’Avane, mettendola in dialogo con il presente e con le aspettative future degli abitanti di oggi. A partire dai racconti orali e dal materiale fotografico conservato negli archivi familiari e nelle memorie degli ex abitanti del borgo, i giovani del territorio e i partecipanti alle attività di Arkadia hanno realizzato una serie di disegni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avane a colori: un borgo che rinasce tra racconti e immagini Articoli correlati Civitacampomarano, il borgo dei murales che rinasce grazie all’arteIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Due musei per rilanciare il borgo. Il piano di Castelnuovo d’Avanedi Massimo Bagiardi CAVRIGLIA Un nuovo e importante passo avanti per la rigenerazione dell’antico borgo di Castelnuovo di Avane.