Due musei per rilanciare il borgo Il piano di Castelnuovo d’Avane

Il piano di Castelnuovo d’Avane propone la creazione di due musei come strumento per la valorizzazione e il rilancio del borgo. Questa iniziativa mira a preservare il patrimonio storico e culturale locale, promuovendo un processo di rigenerazione sostenibile. Attraverso questi interventi, si intende rafforzare l’identità del territorio e favorire un turismo di qualità, contribuendo al ripopolamento e allo sviluppo di Castelnuovo d’Avane.

di Massimo Bagiardi CAVRIGLIA Un nuovo e importante passo avanti per la rigenerazione dell'antico borgo di Castelnuovo di Avane. La Giunta comunale di Cavriglia ha, infatti, approvato i progetti per l'allestimento del Museo Mine, nello specifico il Museo delle Miniere e del Territorio e del Museo Casa della Memoria, due strutture centrali in un più ampio programma di rilancio culturale, sociale ed economico del borgo finanziato con fondi PNRR e risorse nazionali. L'amministrazione Degl'Innocenti o Sanni è riuscita infatti ad intercettare ulteriori risorse per il recupero della palazzina liberty situata nella piazzetta IV Novembre dell'antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, destinata a ospitare spazi espositivi e museali.

