Morte Simone Raucea la procura vuole vederci chiaro | scattano accertamenti tecnici non ripetibili

Questa mattina il pm Claudia Pezone ha conferito incarico al proprio consulente, ing. Vitale, di svolgere accertamenti non ripetibili in relazione al sinistro del 6 gennaio 2026, che ha portato al decesso del 25enne foggiano, Simone Raucea. Al conferimento hanno partecipato gli avvocati dell’indagato (avv. Michele Vaira) e dei famigliari della vittima (avv. Giuseppe Castriotta), con i rispettivi consulenti di parte, ing. Lorenzo La Porta e ing. Antonio Garruto. Il pubblico ministero ha esteso l’accertamento, oltre che alla ricostruzione della dinamica, anche allo stato dei luoghi e alla eventuale responsabilità di terzi nella cassazione del sinistro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

