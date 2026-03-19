Al teatro Verdi di Arezzo, il 19 marzo 2026, viene presentato “I Sacchi di Sabbia” di Aristofane, interpretato con Pluto, il dio della ricchezza. Si tratta di un classico della comicità antica che ritorna sul palcoscenico, portando in scena un testo che mescola satira e humor. La rappresentazione coinvolge il pubblico con un'opera che mette in discussione temi universali e senza tempo.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Un classico della comicità antica torna a interrogare il presente con intelligenza e ironia. Mercoledì 25 marzo alle ore 21:15 il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà “Pluto”, l’ultima commedia di Aristofane, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano, nell’adattamento e con la regia de I Sacchi di Sabbia che firmano anche la produzione insieme alla Compagnia Lombardi-Tiezzi, con la collaborazione di Kilowatt Festival e Armunia, il sostegno di MiC e Regione Toscana e la collaborazione e consulenza di Francesco Morosi. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Sacchi di Sabbia al Verdi con Pluto, il dio della ricchezza firmato da Aristofane

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