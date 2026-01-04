La malattia di Alzheimer può essere invertita | i risultati di un sorprendente studio su topi

Un recente studio su topi ha evidenziato come il ripristino dell'equilibrio energetico nel cervello possa invertire i danni causati dall'Alzheimer, anche nelle fasi avanzate. Questi risultati offrono nuove prospettive per la comprensione e potenzialmente per il trattamento della malattia, aprendo la strada a future ricerche nel campo delle terapie neurodegenerative.

Uno studio sperimentale su topi ha scoperto come ripristinare l'equilibrio energetico nel cervello possa invertire i processi patologici causati dall'Alzheimer anche nelle fasi avanzate della malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

