La malattia di Alzheimer può essere invertita | i risultati di un sorprendente studio su topi
Un recente studio su topi ha evidenziato come il ripristino dell'equilibrio energetico nel cervello possa invertire i danni causati dall'Alzheimer, anche nelle fasi avanzate. Questi risultati offrono nuove prospettive per la comprensione e potenzialmente per il trattamento della malattia, aprendo la strada a future ricerche nel campo delle terapie neurodegenerative.
Uno studio sperimentale su topi ha scoperto come ripristinare l'equilibrio energetico nel cervello possa invertire i processi patologici causati dall'Alzheimer anche nelle fasi avanzate della malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
