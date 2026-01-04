La malattia di Alzheimer può essere invertita | i risultati di un sorprendente studio su topi

Un recente studio su topi ha evidenziato come il ripristino dell'equilibrio energetico nel cervello possa invertire i danni causati dall'Alzheimer, anche nelle fasi avanzate. Questi risultati offrono nuove prospettive per la comprensione e potenzialmente per il trattamento della malattia, aprendo la strada a future ricerche nel campo delle terapie neurodegenerative.

Alzheimer, uno studio apre alla possibilità di invertire la malattia: cosa c’è di vero - Uno studio suggerisce che alcuni meccanismi dell’Alzheimer potrebbero essere invertiti. focustech.it

L’Alzheimer potrebbe essere ‘trasmissibile’ (ma non è ‘contagioso’) - A suggerirlo è uno studio inglese su 8 pazienti deceduti in giovane età per malattia di Creutzfeldt Jakob; tutti in giovane età erano stati trattati con GH umano estratto da ipofisi di cadavere. quotidianosanita.it

