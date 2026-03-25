altamura segreta

Sabato 28 marzo alle 17.30 si terrà un percorso guidato nel centro storico di Altamura, che attraverserà i vicoli e i claustri della città. L'evento si svolgerà nel tardo pomeriggio, con i partecipanti che potranno scoprire angoli nascosti e dettagli architettonici lungo il percorso. La visita si svolgerà in un momento in cui la luce del tramonto illuminerà l’area.

Sabato28 marzo – ore 17.30Altamura SegretaTi aspetta un percorso affascinante tra i vicoli e i claustri del centro storico di Altamura, avvolti dalla luce del tramonto.Città di pietra e antiche tradizioni, Altamura custodisce un patrimonio fatto di architetture imponenti, riti popolari e storie tramandate di generazione in generazione.Scopriremo leggende, racconti popolari, storie di magia e superstizione, intrecciati a cronache storiche e dettagli architettonici che rendono questo luogo davvero unico.Costo: 15 € (GRATUITO per i minori accompagnati)Punto d’incontro: Piazza della Resistenza (Porta Matera)Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 340 339 4708(indicare un cognome e il numero dei partecipanti) Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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