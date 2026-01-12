Museo Etnografico Altamura chiamata alle arti
Il Museo Etnografico Altamura invita a partecipare alla
Il Comune di Altamura annuncia l’apertura della Chiamata alle Arti nell’ambito del progetto Future MEAMories – Verso un nuovo modello di gestione del Museo Etnografico dell’Alta Murgia, il percorso partecipativo di rigenerazione culturale promosso dall’Amministrazione comunale con il sostegno. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Museo etnografico dell'Alta Murgia (Meam): prosegue il percorso partecipativo con l'avviso "Chiamata alle arti". Per il progetto "Future MEAMories (Verso un nuovo modello di gestione del Museo Etnografico dell’Alta Murgia"), la "Chiamata alle Arti" è finalizzat - facebook.com facebook
