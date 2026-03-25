Al via il festival Start up e sostenibilità presso lo spazio IdeaKennedy

Dal 26 al 28 marzo, presso lo spazio IdeaKennedy nel centro commerciale, si terrà il Festival Startup e Sostenibilità. L’evento si focalizza su temi come lavoro, ambiente, innovazione, impresa e territorio, con attenzione anche a aspetti etici e alla responsabilità sociale e ambientale. Durante le giornate, saranno proposte iniziative e incontri dedicati a questi argomenti.

Si terranno tavoli di confronto, laboratori, performance artistiche e degustazioni. Taglio del nastro domani, giovedì 26 marzo, alle 10:30, con la presentazione ufficiale e Open Day de “Il giardino delle idee”. La giornata prevederà l’apertura dei tavoli tematici dedicati all’orientamento e all’impresa, la presentazione dei progetti emersi dai laboratori, e gli interventi di rappresentanti istituzionali e imprenditoriali tra cui Andrea Chiarato (assessore alle politiche giovanili), Claudio Di Matteo (presidente commissione politiche giovanili), Simona Mulè (presidente commissione attività produttive), Gianmarco Ingafù Del Monaco (federazione... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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