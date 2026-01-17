2 cuori e 2 capanne | il film con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo | TRAILER
Il 22 gennaio arriva il film 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno, che ha per protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, una nuova commedia romantica che ha lo scopo di intrattenere il pubblico, ma anche di farlo divertire. I due si incontrano per caso sul tram e scoppia una passione improvvisa. Dopo una notte di fuoco, dopo la quale non si promettono nulla, si incontrano a scuola e scoprono di dover lavorare nello stesso liceo. Non solo, dopo qualche giorno Alessandra scopre di essere incinta ma Valerio le aveva garantito che fosse sterile. Lui però non accetta quella gravidanza e nemmeno lei vuole che lui abbia a che fare con il bambino che nascerà, ma decide comunque di tenerlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
