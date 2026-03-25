In Toscana, gli agriturismi sono stati meno affollati durante le festività pasquali rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, le prenotazioni per la stagione estiva stanno già raggiungendo il limite massimo di disponibilità, con molte strutture che segnalano il tutto esaurito. La regione continua a essere la principale destinazione in Italia per l’offerta agrituristica, grazie a un numero di strutture che si avvicina alle 6.000.

La Toscana si conferma la prima regione in Italia per offerta agrituristica, potendo contare su un esercito di quasi 6.000 strutture. Eppure, in vista del ponte pasquale, il motore delle prenotazioni fatica a salire di giri. A delineare la situazione di questo avvio di stagione è la fotografia scattata da Terranostra, l’associazione di settore legata a Coldiretti. Le cause della frenata primaverile. A rallentare la corsa verso le campagne toscane non sono tanto i timori legati al caos geopolitico in Medio Oriente, quanto fattori decisamente più pratici e domestici. In primo luogo, pesa la grande incognita meteorologica, capace di condizionare pesantemente le scelte dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Agriturismi toscani, Pasqua al rallentatore ma l’estate prenota il “tutto esaurito”

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