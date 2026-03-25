Ogni anno, gli italiani destinano più di 360 euro alle spese di consegna a domicilio. La maggior parte di questa cifra riguarda servizi di consegna di cibo, pacchi e spesa effettuati tramite piattaforme online. Questa abitudine di acquisto ha portato a un incremento dei costi legati ai servizi di consegna, che rappresentano una voce significativa nelle spese annuali dei consumatori italiani.

La comodità ha un prezzo. E, a quanto pare, non è affatto trascurabile. Tra consegne di cibo, pacchi e spesa online, gli italiani spendono oltre 360 euro l’anno solo per la praticità di ricevere a casa quello che ordinano. Si tratta di «piccole somme» che, però, a fine anno si sentono. È quanto emerge da una recente analisi della fintech Bravo, che ha fatto i conti riguardo alle abitudini di consumo digitali e al loro impatto sul bilancio familiare. La tassa sulla comodità: oltre 360 euro l’anno per le consegne a domicilio. Ordinare una pizza, ricevere un pacco il giorno dopo o farsi portare la spesa a casa sono sempre più gesti quotidiani, soprattutto dopo la pandemia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Acquisti online: gli italiani spendono oltre 360 euro l’anno solo per la consegna a domicilio

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