Carta acquisti per milioni di italiani | nel 2026 cambiano i limiti Isee per gli 80 euro ogni due mesi

Nel 2026, la carta acquisti continuerà a essere uno strumento di sostegno per le famiglie italiane con ISEE sotto determinate soglie. Introdotta nel 2008, questa misura permette di ricevere un contributo ogni due mesi, aiutando a fronteggiare le spese di alimenti e utenze. Con il cambiamento dei limiti ISEE, anche il numero dei beneficiari e le condizioni di accesso potrebbero essere rivisti.

Anche nel 2026 si potrà richiedere la carta acquisti, uno strumento introdotto nel 2008 per offrire un sostegno alle persone meno abbienti alle prese con il caro prezzi di alimenti e bollette. Nei giorni scorsi il ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito i moduli.

