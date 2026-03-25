Una docente di 57 anni è stata ferita con un coltello da uno studente di terza media poco prima dell'inizio delle lezioni. L'insegnante è stata soccorsa e sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. La polizia sta indagando sull'accaduto, mentre il ragazzo è stato fermato e portato in stato di fermo.

L'aggressione è avvenuta poco prima dell'inizio delle lezioni nei corridoi della scuola media. La docente non sarebbe in pericolo di vita Chiara Mocchi, docente di 57 anni, è stata accoltellata poco prima dell'inizio delle lezioni, da uno studente di terza media. È successo nei corridoi dell'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario (Bg), nella mattina di oggi (mercoledì 25 marzo). Secondo le prime informazioni, a colpire la docente di francese sarebbe stato uno studente di 13 anni, ma i motivi che hanno innescato l'aggressione restano ancora un mistero. La 57enne sarebbe stata accoltellata alla... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Accoltellata da uno studente: la prof Chiara Mocchi è stata operata d'urgenza

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Una professoressa è stata accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. E' successo attorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo all'istituto Leonardo Da Vinci, complesso che ospita scuole elementari e medie. D x.com