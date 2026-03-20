Successo mondiale della cucina italiana riconosciuta dall’UNESCO

L’UNESCO ha riconosciuto ufficialmente la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Un evento internazionale ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari paesi e chef italiani, che hanno celebrato questa certificazione. Durante l’incontro sono stati messi in luce aspetti legati alla tradizione culinaria, all’identità culturale e al ruolo sociale della cucina italiana nel mondo.

Le 320 delegazioni e legazioni dell’Accademia Italiana della Cucina presenti nei vari Paesi del mondo hanno preso parte a una grande celebrazione collettiva e partecipata.Questo evento ha segnato il riconoscimento ufficiale della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, attraverso una cena ecumenica speciale dal forte significato simbolico. La delegazione di Cremona, guidata da Vittoriano Zanolli, ha condiviso questo momento significativo con il noto critico enogastronomico Edoardo Raspelli presso il Ristorante del Golf. Accanto a loro ha partecipato anche la docente di storia Carla Bertinelli Spotti, esperta delle tradizioni culinarie locali e autrice di numerosi testi dedicati a questo ambito. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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