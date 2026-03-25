a26 chiusura notturna tra borgomanero e allacciamento d08 verso genova

Nella notte, l'autostrada A26 tra Borgomanero e l'allacciamento D08 verso Genova sarà chiusa al traffico. La chiusura è prevista per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La chiusura avverrà in orario notturno e riguarda un tratto specifico dell'autostrada. La gestione del traffico sarà organizzata per limitare i disagi agli automobilisti.

Nuova chiusura notturna sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire il transito di trasporti eccezionali. Dalle 00 alle 5 di giovedì 26 marzo sarà infatti chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, in direzione Genova. Durante lo stop al traffico non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna Ovest”, situata lungo il tratto interessato dalla chiusura. Per i veicoli diretti verso Genova, l’uscita consigliata è quella di Arona, da cui proseguire sulla viabilità ordinaria lungo le strade provinciali SP142, SP19 e SP32 Dir, con rientro in autostrada a Borgomanero. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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