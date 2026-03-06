A26 stanotte tratto chiuso tra Borgomanero e allacciamento D08

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, il tratto dell'A26 tra Borgomanero e l'allacciamento D08 sarà chiuso dalle 22:00 alle 6:00. Questa chiusura riguarda i lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione del viadotto

Altra chiusura sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto "Lirone", dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l'allacciamento con la D08 Diramazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it A26, stanotte tratto chiuso tra diramazione Gallarate-Gattico e BorgomaneroChiuso, sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, il tratto tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, in direzione Genova,... Aggiornamenti e notizie su A26 stanotte tratto chiuso tra.... Temi più discussi: A26, stanotte tratto chiuso tra diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero; Camion a fuoco nei pressi dell'autostrada: chiuso il casello a Nervi; A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA ANCONA NORD E ANCONA SUD IN DIREZIONE PESCARA. A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER TRE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-MASONE VERSO GRAVELLONA TOCEA26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER TRE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-MASONE VERSO GRAVELLONA TOCERoma, 27 febbraio 2026 - Sulla A26 ... trasporti-italia.com A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ARONA-GRAVELLONA E SVINCOLO DI BAVENODichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di promozioni commerciali ed informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. trasporti-italia.com Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Svincolo ingresso chiuso per lavori in Casale Monferrato Nord in direzione Genova dal 08.03.2026 ore 22:00 al 09.03.2026 ore 06:00 x.com Viabilità – Chiusure notturne raccordo A26/A8 Autostrade per l’Italia informa che, per lavori di pavimentazione, sono previste chiusure notturne sul raccordo A26–A8 (D08) che interesseranno la viabilità in direzione Sesto Calende e Vergiate. Dalle ore 21: - facebook.com facebook