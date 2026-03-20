Caccia alle uova spettacoli e fantasia | domenica 22 marzo con The Easter Garden

Domenica 22 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli si svolge “The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua”, un evento dedicato alle famiglie. Nell’area del laghetto Fasilides si terrà una giornata ricca di attività, tra caccia alle uova, spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere grandi e piccoli, offrendo un’opportunità di divertimento e spensieratezza.

NAPOLI – Domenica 22 marzo alla Mostra d’Oltremare, nell’area del laghetto Fasilides, con il titolo “è qui la festa?” andrà in scena una giornata speciale firmata The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua. Dalle ore 10 alle 18, l’evento si presenta come una vera festa diffusa dedicata ai più piccoli e alle famiglie, un viaggio immersivo tra scenografie ispirate al mondo delle fiabe e atmosfere pasquali. Non a caso, tra i richiami visivi e narrativi, si intravede l’incanto di Alice e dei suoi compagni d’avventura, a suggerire un’esperienza che mescola immaginazione e partecipazione attiva. Il programma è costruito come un percorso dinamico:... 🔗 Leggi su Primacampania.it

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